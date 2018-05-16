اختطاف 100 شخص في شمال نيجيريا

اختطف ما لا يقل عن 100 شخص في شمال نيجيريا خلال الأيام القليلة الماضية بحسب ما أفاد به مسؤولون وشهود وأقارب للمخطوفين.

وقال سوراجو عثمان من الاتحاد العام لعمال النقل البري في نيجيريا، والذي نجا من عملية الاختطاف إن “أزيد من 120 شخصا اختطفوا ما بين يومي الجمعة والثلاثاء الماضيين على طريق بيرنين جواري-كادونا”.

وقتل ما لا يقل عن 45 شخصا خلال هجوم على قرية في المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتعاني منطقة بيرنين جواري بشمال نيجيريا، من غياب القانون وتوفر الأحراش الكثيفة التي تعد كمخابئ لقطاع الطرق.