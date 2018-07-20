ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين موريتانيا وجزر الكناري

قالت السلطات في جزر الكناري الإسبانية، أمس الخمس، إن صادراتها إلى موريتانيا سجلت زيادة بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي (2017).

وكان التبادل التجاري بين موريتانيا وجزر الكناري يقدر بحوالي 24 مليون يورو في عام 2016، ليرتفع في العام الماضي إلى 35 مليون يورو.

وأوضحت السلطات الكنارية أن هذا الارتفاع يجعل من موريتانيا أكثر بلد في غرب أفريقيا يستقبل الصادرات من جزر الكناري الإسبانية.

في المقابل أكدت السلطات الكنارية أنها وارداتها من عند موريتانيا وصلت في العام الماضي إلى 45 مليون يورو، كلها من السمك.

وقال الحكومة الكنارية إن رئيسها فرناندو كلافيجو عقد لقاء مع السفير الاسباني في موريتانيا خيسوس سانتوس أغوادو، وناقشا مستقبل التعاون بين الطرفين.

وجاء هذا اللقاء بمناسبة إطلاق الدعوة الثانية لمشاريع برنامج التعاون الإقليمي في سبتمبر المقبل، وهي المشاريع التي تنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وذكر كلافيجو أن موريتانيا تعبتر « أولية استراتيجية » في إطار خطط الحكومة الكنارية في مجال تدويل الاقتصاد الكناري، وبالتالي شدد على ضرورة ما سماه « تعزيز مستوى التعاون بين الطرفين، بناء على ما يعاود بالنفع لهما ».

وأوضحت السلطات الكنارية أنها تعمل بالتعاون مع الحكومة الموريتانية على تطوير 18 مشروعاً، بتمويل قدره 25.7 مليون يورو، 85٪ منها تأتي من عند الاتحاد الأوروبي.