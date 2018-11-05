ازويرات.. إطلاق برنامج للأنشطة المدرة للدخل

أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع، مساء اليوم الاثنين في مدينة ازويرات برنامج الانشطه المدره للدخل لصالح المحتاجين فى مقاطعات ازويرات و بيرأم كرين واتواجيل بمقاطعة افديرك .

ويشمل البرنامج مساعدات غذائيه وبعض اللوازم المنزليه المخصصة للأسر المتضررة من الأمطار الاخيرة فى مقاطعات ازويرات وافديرك وبيرأم كرين.

وقال المفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الانساني، الرسول ولد الخال في كلمة له، إن هذا البرنامج يهدف الى تلبية حاجيات الساكنه المستفيدة منه عبر توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، وخلق فرص عمل شبه دائمة.

وأضاف أن “هذا التدخل سيستفيد منه كل القائمين على تسيير انشطته، وسيطال أثره الايجابى كافة سكان المقاطعات المذكورة من خلال توفير المخزون والتحكم بالأسعار”.

وكانت المفوضية قد أطلقت امس الأحد فى مقاطعة بيرأم كرين توزيع مساعدات لبعض الأسر استفادت منها عشرون أسرة، وثلاث تكتلات من التعاونيات النسوية.