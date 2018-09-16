ازويرات.. بعد فرز 83% المعارضة تزاحم الحزب الحاكم

تقاربت نتائج الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، والتي تشهد مواجهة حاسمة بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وائتلاف المعارضة الديمقراطية.

وبعد فرز 83 في المائة من مكاتب التصويت، على مستوى النيابيات، تمكن الحزب الحاكم من الحصول على 4240 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 50,2 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وهي نسبة غير كافية لحسم مقعدي المدينة في البرلمان.

أما تحالف المعارضة ممثلاً في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية /حركة التجديد، فقد حصل على 4043 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 47,9 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وما يزال الفارق ضئيلاً بين الطرفين، إذ يزيد قليلاً على 200 صوت، في انتظار فرز النسبة المتبقية من مكاتب التصويت.

من جهة أخرى تمكنت المعارضة من التقدم على مستوى بلدية ازويرات وذلك بعد فرز 72 في المائة من مكاتب التصويت.

وتشير النتائج الجزئية التي حصلت عليها « صحراء ميديا » من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن تحالف المعارضة حصل على 50,57 في المائة من الأصوات، أي ما يعادل 4156 صوتاً، من جهته حصل الحزب الحاكم على 47,63 في المائة من الأصوات، أي ما يعادل 3915 صوتاً.

وفي انتظار فرز بقية مكاتب التصويت تبقى جميع الاحتمالات مفتوحة، خاصة وأن الفارق بين الطرفين لا يزيد على 241 صوتاً فقط.

وبحسب هذه النتائج الجزئية فإن نسبة المشاركة وصلت إلى 50,96 في المائة، فيما توقف عدد الأصوات اللاغية عند 392 بطاقة.

في غضون ذلك تقدم الحزب الحاكم نحو حسم رئاسة المجلس الجهوي لولاية تيرس الزمور، وذلك بعد فرز 83 في المائة من مكاتب التصويت، إذ تمكن الحزب من الحصول على 6582 صوتاً، أي ما يعادل 53,92 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

بينما حصل تحالف المعارضة على 5371 صوتاً، أي ما يعادل نسبة 43,99 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وبحسب هذه النتائج فإن الحزب الحاكم يقترب من حسم رئاسة المجلس الجهوي للولاية، إذ وصل الفارق إلى 1211 صوتاً، وذلك في انتظار اكتمال عملية فرز ومعالجة النتائج.