ازويرات.. نسبة المشاركة بلغت 43% عند منتصف النهار

قالت مصادر داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، إن نسبة المشاركة في الشوط الثاني من الانتخابات بلغت 43 في المائة حتى منتصف النهار، أي بعد مرور خمس ساعات من التصويت.

وقال عدد من رؤساء مكاتب التصويت في المدينة لمراسل « صحراء ميديا » إن عملية التصويت في الشوط الثاني « كانت سلسة بالمقارنة مع الشوط الأول من الانتخابات ».

وأشار بعض الرؤساء إلى أن الشوط الأول كان معقداً نظراً لوجود خمس اقتراعات متزامنة، أما في الشوط الثاني فلا توجد سوى لائحتين.

ويتنافس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الشوط الثاني من الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية، مع تحالف حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل” وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد المعارضين، للفوز بمقاعد المدينة، والمجلس الجهوي لولاية تيرس الزمور.