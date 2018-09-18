أخبار

اسبانيا تصف انتخابات موريتانيا بـ « الخطوة الهامة »

Cheikh Med Horma منذ 6 دقائق
0
وزير الداخلية الموريتاني يستقبل نظيره الاسباني فبراير الماضي - أرشيف
وزير الداخلية الموريتاني يستقبل نظيره الاسباني فبراير الماضي - أرشيف

وصفت الحكومة الإسبانية، في برقية اليوم الثلاثاء، الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدتها موريتانيا مؤخراً، بأنها « خطوة هامة نحو ترسيخ الديمقراطية ».

وقالت الحكومة الإسبانية إن مشاركة كل القوى السياسية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة « تمثل خطوة هامة نحو ترسيخ وتطوير قيم الديموقراطية ».

البرقية الإسبانية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، نقلاً عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية.

وهنأت الحكومة الإسبانية نظيرتها الموريتانية، كما هنأت الشعب، على ما سمته « النجاح في تنظيم الانتخابات ».

ويعد تعليق الحكومة الإسبانية هو أول تعليق رسمي من جهة خارجية على الانتخابات الموريتانية، والتي أثارت بعض الانتقادات من طرف المعارضة.

اظهر المزيد

Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 48 دقيقة
138

موريتانيا.. عقد أول اجتماع وزاري منذ أكثر من شهر

منذ 1 ساعة
71

موريتانيا.. المستقلة للانتخابات تنشر النتائج على موقعها

منذ 6 ساعات
1٬113

الخزينة العامة: لجنة الانتخابات لم تصرف ميزانيتها

منذ 12 ساعة
165

مقتل 100 شخص جراء فيضانات اجتاحت نيجيريا