اسبانيا تصف انتخابات موريتانيا بـ « الخطوة الهامة »

وصفت الحكومة الإسبانية، في برقية اليوم الثلاثاء، الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدتها موريتانيا مؤخراً، بأنها « خطوة هامة نحو ترسيخ الديمقراطية ».

وقالت الحكومة الإسبانية إن مشاركة كل القوى السياسية في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة « تمثل خطوة هامة نحو ترسيخ وتطوير قيم الديموقراطية ».

البرقية الإسبانية نشرتها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، نقلاً عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية.

وهنأت الحكومة الإسبانية نظيرتها الموريتانية، كما هنأت الشعب، على ما سمته « النجاح في تنظيم الانتخابات ».

ويعد تعليق الحكومة الإسبانية هو أول تعليق رسمي من جهة خارجية على الانتخابات الموريتانية، والتي أثارت بعض الانتقادات من طرف المعارضة.