استشهاد 37 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال

استشهد 37 فلسطينيا اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، أن 37 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 1693 بجروح مختلفة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، تنديدا بتنفيذ قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس باعتبارها عاصمة لاسرائيل.

واتهمت الحكومة الفلسطينية اليوم إسرائيل بارتكاب “مذبحة رهيبة” في قطاع غزة، بعد مقتل أكثر من ثلاثين فلسطينيا وإصابة المئات في مواجهات قبل ساعات من تدشين سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء “بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف المذبحة الرهيبة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا البطل في قطاع غزة”.