صحة

استمع للموسيقى.. فذلك يخفض الشعور بالألم

Cheikh Med Horma منذ 3 دقائق
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حصل العلماء على نتائج غير متوقعة أبدا من اختبار معدات اللياقة البدنية الموسيقية لمعرفة تأثيرها في مستوى شعور الرياضي بالألم.

وضع علماء من ألمانيا منظومة « جيمين » الموسيقية الرياضية، التي تبعث نغمات موسيقية مختلفة تتناسب ووتائر حركة الرياضي خلال قيامه بتمارين اللياقة البدنية، حيث يبدو الأمر وكأنما الرياضي يشحن شخصيا موسيقى ترافق وتائر حركاته الشخصية.

وقد اكتشف علماء معهد ماكس بلانك للعلوم المعرفية والعصبية في مدينة لايبزغ، أن هذه الطريقة في تنفيذ تمارين اللياقة البدنية تخفض من حدة الشعور بالألم، حيث بعد 10 دقائق من التدريب انخفض الشعور بالألم بنسبة 10 بالمئة وعند بعضهم بلغت هذه النسبة 50 بالمئة.

ويذكر أن دراسات سابقة أكدت انخفاض الشعور بالألم عند ممارسة الرياضة. بيد أنه مع هذه المنظومة الجديدة يبدو هذا التأثير أكثر وضوحا.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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