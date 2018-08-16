اعادة انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا رئيسا لمالي

أعلن اليوم الخميس في مالي عن فوز الرئيس المنتهية ولايته إبراهيما بوبكر كيتا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 من الشهر الجاري، بحصوله على نسبة 67 في المائة من الأصوات.

وأفادت النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها وزارة الحوزة الترابية المالية، أن المرشح ابراهيما بوبكر كيتا حصل على نسبة 67.17 في المائة من الأصوات، فيما حصل منافسه سومايلا سيسي على نسبة 32.83 في المائة من الأصوات.

وأضافت الوزارة خلال إعلانها للنتائج أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المالية بلغت 34.54 .

وتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المالية كل من الرئيس المنتهية ولايته، إبراهيم أبوبكر كيتا(73 عاما) ، الذي حصل في الجولة الأولى على 41.4 في المائة من الأصوات المعبر عنها، وزعيم المعارضة، سومايلا سيسي(68عاما) الذي حصد 17.8 في المائة.

و اعلن سومايلا سيسيه الثلاثاء الماضي رفضه المسبق لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مالي. وسيتولى الفائز في الانتخابات، الرئاسة 4 سبتمبر المقبل .