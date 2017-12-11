اغتيال خمسة موظفين فى شركة صينية بمالي



اغتيل أربعة ماليين وتوغولي يعملون لحساب شركة اتصالات صينية في وسط مالي على يد مسلحين مجهولين، وفق ما علم الاحد من مصادر متطابقة.



وكان العمال الخمسة يركبون كوابل من الألياف البصرية قرب مدينة نيافونكي جنوب تمبكتو، يعملون لشركة من بين ثلاث شركات اتصالات صينية في مالي.



وقال نائب من المدينة "تم الجمعة على بعد بضع عشرات الكيلمترات من نيافونكي خطف خمسة عمال ماليين وتوغولي وعثر عليهم في اليوم التالي قتلى ومرميين على جانب طريق".



وقال مصدر من الشركة الصينية التي كان يعمل لها العمال الذين قتلوا،"لا يمكننا مواصلة العمل في ظل انعدام الامن. تم وضع باقي العمال في مكان آمن".



وقال رئيس مالي ابراهيم بوبكر كايتا الخميس أمام المنتدى "بتشجيعكم على القدوم للاستثمار في دول الساحل وخصوصا هنا اليوم، من واجبنا أن نوفر لكم الامن. انتم تخاطرون بالقدوم الينا وهذا يستحق الاحترام.

