افتتاح الشان: المرابطون يخسرون برباعية أمام المغرب

خسر المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين، مساء اليوم السبت، المباراة الافتتاحية للبطولة الأفريقية التي خاضها أمام المنتخب المغربي، صاحب الأرض والجمهور.

وتلقت شباك المنتخب الموريتاني أربعة أهداف، في واحدة من أكبر الهزائم التي تلقاها المنتخب الموريتاني خلال السنوات الأخيرة في المباريات الرسمية.

وتمكن المنتخب الموريتاني من إنقاذ شباكه خلال الشوط الأول من المباراة بفضل التنظيم الدفاعي القوي، وعدم نجاعة الهجوم المغربي الذي شن هجمات عديدة من دون جدوى.

ولكن في الدقيقة الخامسة والستين بدأ الدفاع الموريتاني ينهار وتلقى بشكل متتالي أربعة أهداف، خاصة بعد أن تقدم من أجل تقليص النتيجة.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المغربي المجموعة بثلاثة نقاط، في انتظار المباراة الثانية بين السودان وغينيا، فيما يبقى المنتخب الموريتاني متذيلاً المجموعة.

ويسعى المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين إلى التأهل للدور الثاني من البطولة، وليس أمامه من أجل ذلك سوى تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين.