افريقيا الوسطي:قتيلان و 11 جريحا حصيلة الهجوم على الكتيبة الموريتانية

لقي جنديان موريتانيان مصرعهما فى جمهورية وسط افريقيا، وجرح 11 آخرين بعد هجوم شنته مليشيات “آنتي بالاكا” على كتيبة لحفظ السلام تضم قوات موريتانية.

وحسب مصادر “صحراء ميديا” فإن أحد الجنود توفي بعد ساعة من الهجوم ،بينما توفي الآخر متأثر بجراحه ، فيما أعلن عن مقتل 26 من عناصر “آنتي بالاكا” .

وقال مصدر عسكري إن “تعزيزات عسكرية وصلت بعد الهجوم على الفور” ، وذكر بيان للجيش اليوم أنه سيتم إعطاء كافة التفاصيل لاحقا.

وأوضح الجيش الموريتاني فى بيانه أن دورية من كتيبة حفظ السلام تحتل موقعا مؤقتا في قرية تيكباري في جمهورية وسط إفريقيا تعرضت لهجوم فجر اليوم من طرف”آنتي بلانكا”.

وقال مراسل صحراء ميديا في غرب إفريقيا إن الهجوم تسبب ايضا بمهاجمة كنيسة من قبل جماعة السليكا المسلمة حيث قتلوا فيها 17 شخصا، وكانت هذه الكنيسة مؤمنة من قبل الجيش الموريتاني الذي انسحب من أجل تعزيز الكتيبة التي هاجمتها “انتي بالاكا”.

وتتواجد القوات الموريتانية فى وسط افريقيا ، ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

يشار إلى أن أنتي بالاكا” هي مليشيا مسيحية مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، تخوض منذ العام 2013 حربا شرسة على المسلمين الذين تعرضوا لما وصفته منظمات حقوقية بأنه تطهير عرقي.