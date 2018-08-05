افريقيا تبحث تعزيز نموها الاقتصادي مع المؤسسات النقدية

انطلقت اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أشغال اجتماعات التجمع الإفريقي لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

وتستعرض هذه الاجتماعات، التي يشارك فيها رؤساء مؤسسات “بريتون وودز ” و وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الإفريقية، سبل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في إفريقيا من خلال تيسير الحصول على التمويلات المالية وتوسيع استثمارات القطاع الخاص.

بالإضافة لتطوير الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في توفير المزيد من التمويلات وضمان التسهيلات وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية.

مثل موريتانيا في هذه الإجتماعات وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي،

وستركز هذه الاجتماعات التي تستمر حتى اليوم السابع من الشهر الجاري، على المحاور الرئيسية المعنية بصانعي السياسات الاقتصادية الإفريقية ومجالات تعاونهم مع البنك وصندوق النقد الدوليين لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية.