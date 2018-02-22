“افسي نواذيبو” يتأهل لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي

يواجه نادي “افسي نواذيبو” فى الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية ، بعد تأهله أمس الأربعاء ، نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وفاز “أفسي نواذيبو” فى مباراة العودة على فريق آفريكا اسبور الإيفواري بهدف دون رد، وأقيمت المباراة على ملعب النادي المحلي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي ، ما سهل مهمة “افسى نواذيبو” الذي سيواجه في الدور القادم من هذه التصفيات فريق الرجاء البيضاوي المغربي .

وقد شهدت المباراة إقبالا كبيرا من الجمهور الرياضي في العاصمة الاقتصادية.