اكتمال وصول الحجاج الموريتانيين إلى الديار المقدسة

أكتمل وصول الحجاج الموريتانيين، إلى الأراضي المقدسة، بوصول الفوج الرابع والأخير اليوم الاربعاء، إلى مطار المدينة المنورة.

ويضم هذا الفوج 500 حاج، بالإضافة إلى البعثة الرسمية، التي يرأسها وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي أحمد ولد اهل داود، وبعثة من نفس الوزارة يرأسها مدير الحج والعمرة، وهي المسؤولة عن تأمين إجراءات دخول ونقل الفوج إلى أماكن الإقامة.

ويواصل الحجاج الواصلون خلال الأيام السابقة، أداء صلاة الأربعين بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيارة مآثر المدينة المنورة.

ويبلغ عدد الحجاج الموريتانيين لهذا العام 3200 حاجا، ألفان منهم في البعثة الرسمية، والبقية عن طريق الوكالات، وحددت الوزارة المدة الزمنية التي سيمضيها الحجاج في المملكة العربية السعودية ما بعد مناسك الحج بسبعة أيام .