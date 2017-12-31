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الأعلى للشباب ينظم ورشة لصالح شباب الأحياء الضعيفة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 31 ديسمبر 2017 - 12:09



الأعلى للشباب ينظم ورشة لصالح شباب الأحياء الضعيفة
نظم المجلس الأعلى للشباب في موريتانيا أمس السبت ورشة لتبادل المعلومات حول أوضاع شباب الأحياء الهشة في بلديات ولاية انواكشوط الغربية.
وشمل برنامج الورشة التي شارك فيها 50 شابا عرض دراسة تناولت أوضاع الشباب في أحياء بلديات لكصر، السبخة وتفرغ زينة، مع وضع دليل إطار نموذجي لتعزيز مشاركة الشباب في هذه الأحياء.
وقال رئيس لجنة العدالة وحقوق الإنسان في المجلس الأعلى للشباب الراجل عمر ابيليل إن اللقاء الذي يدوم يوما واحدا يهدف إلى تبادل المعلومات حول أوضاع الشباب في الأحياء الهشة، لوضع مشروع متكامل يعتمد على النهج التشاركي بين الأطراف المعنية( البلديات، المجتمع المدني، المجلس الأعلى للشباب) .
وأضاف عمر ابيليل أن الورشة تنظم في ظرف تتيح فيه السلطات الموريتانية فرصة للشباب، “بغية المشاركة في عملية البناء الوطني بفتح الفرص أمامه وإشراكه في صنع القرار” بحسب تعبيره.


الكلمات المفتاحية : شباب, فقر
 
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