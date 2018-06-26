الأمم المتحدة: الجيش المالي أعدم 12 مدنيا دون محاكمة

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي اليوم الثلاثاء، إن قوات مالية تشارك في القتال ضد جماعات مسلحة بالبلاد أعدمت 12 مدنيا بشكل تعسفي، “أو بدون محاكمة ردا على مقتل أحد الجنود في هجوم”.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، أنها فتحت تحقيقا بعدما ذكرت تقارير أن جنودا ماليين من قوة المهام المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، قتلوا مدنيين عقب مقتل جندي من وحدتهم بنيران مسلح مجهول.

وأكدت البعثة أن “التحقيق خلص إلى أنه في 19 مايو قامت عناصر من الكتيبة المالية… بإعدام 12 مدنيا بشكل تعسفي أو بدون محاكمة في سوق بولكيسي للماشية” مضيفة أنها سلمت تقرير التحقيق إلى حكومة مالي.

وقتل في مايو الماضي 12 مدنيا في سوق تجارية شمالي مالي، في ظروف غامضة، لكن مصدرا عسكريا في القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل، أكد بعد مقتل المدنيين أن “الجنود الماليين العاملين تحت قيادة قوة مجموعة الخمس في الساحل هم محور هذه القضية”.

وأضاف المصدر العسكري أن “أحد هؤلاء الجنود تعرض لإطلاق نار من قبل مسلح في سوق تجارية في منطقة بوليكيسي، بعدها وفي ظروف لم تتضح بعد، قتل 12 مدنيا على الأقل في المكان” حسب تعبير المصدر.