الأمم المتحدة: الملايين في “الساحل” بحاجة لمساعدة غذائية

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن 3.5 ملايين شخص بمنطقة الساحل الإفريقي، في حاجة لمساعدة غذائية خلال فترة الجفاف.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، الذي بدأ جولة قبل أيام في المنطقة إن “التساقطات المطرية الضعيفة في منطقة الساحل، تؤثر على المحاصيل، وتقلص من الأعلاف والماء بالنسبة للماشية، وهو ما يجعل الحياة أصعب بالنسبة للأشخاص في المنطقة”.

وأكد بيزلي أن “برنامج الأغذية العالمي، يعمل بشكل نشط من أجل تقديم مساعدته، مضيفا أنه متلهف للقاء قادة السنغال ومالي والنيجر، من أجل تعزيز الالتزام بدعم مخططات تدخلاتهم”.

وأبرز أن عمل برنامج الأغذية العالمي بمنطقة الساحل، التي يوجد فيها خمسة ملايين شخصا، مهددين بالمجاعة خلال السنة الجارية، يشمل أيضا برامج طويلة الأمد تساعد الجماعات على مساعدة نفسها بنفسها.

وكانت ثلاث من منظمات الأمم المتحدة، وجهت نداء مشتركا في مطلع مايو الجاري مناشدة مشتركة من أجل جمع مساعدات مالية لمواجهة أزمة الغذاء في منطقة الساحل الأفريقي.

وتريد كل من منظمة الغذاء العالمي وبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف جمع أكثر 600 مليون دولار لمساعدة ست دول تأثرت بأزمة الغذاء.