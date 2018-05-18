أخبارافريقياالساحل

الأمم المتحدة: الملايين في “الساحل” بحاجة لمساعدة غذائية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 2 دقيقتين
0

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أن 3.5 ملايين شخص بمنطقة الساحل الإفريقي، في حاجة لمساعدة غذائية خلال فترة الجفاف.
وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيزلي، الذي بدأ جولة قبل أيام  في المنطقة إن “التساقطات المطرية الضعيفة في منطقة الساحل، تؤثر على المحاصيل، وتقلص من الأعلاف والماء بالنسبة للماشية، وهو ما يجعل الحياة أصعب بالنسبة للأشخاص في المنطقة”.

وأكد بيزلي أن “برنامج الأغذية العالمي، يعمل بشكل نشط من أجل تقديم مساعدته، مضيفا أنه متلهف للقاء قادة السنغال ومالي والنيجر، من أجل تعزيز الالتزام بدعم مخططات تدخلاتهم”.

وأبرز أن عمل برنامج الأغذية العالمي بمنطقة الساحل، التي يوجد فيها خمسة ملايين شخصا، مهددين بالمجاعة خلال السنة الجارية، يشمل أيضا برامج طويلة الأمد تساعد الجماعات على مساعدة نفسها بنفسها.

وكانت ثلاث من منظمات الأمم المتحدة، وجهت نداء مشتركا في مطلع مايو الجاري مناشدة مشتركة من أجل جمع مساعدات مالية لمواجهة أزمة الغذاء في منطقة الساحل الأفريقي.

وتريد كل من منظمة الغذاء العالمي وبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف جمع أكثر 600 مليون دولار لمساعدة ست دول تأثرت بأزمة الغذاء.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 2 ساعتين
274

موريتانيا.. الحكومة تهدد بقطع رواتب الأطباء المضربين

منذ 6 ساعات
121

اتفاقيات تعاون بين موريتانيا والسودان فى مجال الزراعة

منذ 7 ساعات
206

النجمة اللبناني يكتسح الوئام الموريتاني فى البطولة العربية

منذ 8 ساعات
140

الولايات المتحدة تعزي موريتانيا فى مقتل جندي بافريقيا الوسطى