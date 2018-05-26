الأمم المتحدة تدعو لدعم جهود إحلال السلام بأفريقيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم إلى دعم المساعي المبذولة، من أجل إحلال السلام والرخاء، في القارة الأفريقية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة بمناسبة ذكرى تأسيس الوحدة الأفريقية، الذي يصادف 25 مايو، إن إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يمكن أن تشجع التكامل الإقليمي، وتحرك النمو الاقتصادي، وتولد فرص العمل للشباب الأفارقة، كما أنها ستخفف من وطأة الفقر، وتفضي إلى قيام مجتمعات أكثر استقرارا وسلما.

وأضاف غوتيريش “لقد أصبحت أفريقيا بصورة متزايدة تتولى بنفسها شق طريقها نحو المستقبل، وتشكل خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 الرؤية التوجيهية لتنمية أفريقيا، وهي تتكامل تكاملا تاما مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.. وتلتزم الأمم المتحدة التزاما كاملا بإسداء الدعم لأفريقيا فيما تبذله من جهود.”

ويزور الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، في اليوم الدولي لجنود حفظ السلام، الثلاثاء المقبل ، قوات بعثة المنظمة الدولية في مالي، التي تكبدت أكبر الخسائر البشرية بين كل العمليات الحالية التي تقوم بها الأمم المتحدة.