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الأمم المتحدة تدين إسرائيل بسبب عنفها في غزة

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 7 ساعات
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أقر ت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاربعاء بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنيت الولايات المتحدة بنكسة بعدما رفضت الجمعية العامة نصا اقترحته، يدين حماس على اعمال استهداف اسرائيل.

ومشروع القرار الذي طرحته الدول العربية وعارضته بشدة الولايات المتحدة لقي تأييد 120 دولة ومعارضة ثماني دول فقط وامتناع 45 دولة عن التصويت.

وتقدمت واشنطن بتعديل على النص لادانة حماس لكن اقتراحها سقط بعدما فشل في الحصول على تأييد ثلثي الاعضاء على الاقل.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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