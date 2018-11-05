الأمم المتحدة تسلم موريتانيا معدات أمنية لحماية الحدود

سلم برنامج الأمم المتحدة للتنمية اليوم الاثنين معدات أمنية لوزارة الداخلية الموريتانية، بهدف المساهمة في حماية المناطق الحدودية الموريتانية.

وشملت المعدات المقدمة من الأمم المتحدة سيارة رباعية الدفع، لصالح المديرية العامة للإدارة الاقليمية و25 دراجة نارية من نوع “ياماها”، و110 هواتف محمولة لصالح المراكز الحدودية للشرطة الموريتانية.

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية وكالة، سيدي محمد ولد بيدي، إن هذه المعدات ستعطي دفعا هاما للمصالح الأمنية ،في إطار مكافحة الهجرة السرية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وبدوره أكد مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا جوزي لفي، أن هذه الهدية، تؤكد دعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية لجهود الحكومة الموريتانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية والارهاب وغيرهما من الجرائم ذات الصلة..

وتولت حكومتا الدانمارك ولكسمبورغ، تمويل عملية تسليم المعدات الأمنية للمصالح الحدودية الموريتانية .