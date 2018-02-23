الأمم المتحدة تشيد بالقوة الموريتانية في وسط إفريقيا

أشاد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا أمس الخميس بدور موريتانيا في عمليات حفظ السلام بالمنطقة.

وقال جان بيير لاكروا في تصريح صحفي بعد لقاء جمعه بولد عبد العزيز في بروكسل إن موريتانيا تعتبر مساهما مهما في عمليات حفظ السلام، وتلعب دورا مقدرا، “خصوصا المفرزة الموريتانية في جمهورية وسط إفريقيا، علاوة على الدور الذي تقوم به في استتباب الأمن في الساحل”.

وعقد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الخميس لقاء في ابروكسيل التي يوجد فيها للمشاركة في مؤتمر دولي حول الساحل، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام، بحضور وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، محمد صالح النظيف.