الأمم المتحدة تطالب الأفارقة بمواجهة تهريب المخدرات

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة إن على وكالات إنفاذ القانون في الدول الأفريقية التعاون لوقف تهريب الهيروين وغيره من المخدرات القوية عبر أراضيها.

وأضاف أمادو دي أندريس، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الحكومات الأفريقية ضبطت واحدا بالمائة فقط من 658 طنا من الأفيون و91 طنا من الهيروين و65 طنا من المورفين تم ضبطها على مستوى العالم عام 2016.

وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة في شرق أفريقيا مع صدور تقرير المخدرات العالمي لعام 2018 في نيروبي أمس الثلاثاء “المشكلة هي عدم وجود عمليات ضبط كافية في شرق وجنوب أفريقيا… وفي غرب ووسط أفريقيا”.

وتابع المسؤول الأممي أن هناك مخاطر من تعاون شبكتي التهريب في جنوب وشرق القارة إذا ما لم تتخذ إجراءات أكثر حزما، مضيفا “هذه هي المشكلة التي سنراها في 2019 و2020… ستصبح الصلات غير القائمة الآن بين هاتين الشبكتين أمرا واقعا”.