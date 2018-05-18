الأمم المتحدة تعزي في مقتل جندي موريتاني بوسط أفريقيا

عزى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مسا أمس الخميس، الحكومة الموريتانية وعائلة الجندي الذي قتل خلال هجوم على دورية من الكتيبة الموريتانية لحفظ السلام بوسط أفريقيا.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، الهجوم الذي تعرضت له الدورية الموريتانية، وأدى لمقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة.

ودعا غوتيريس، السلطات في أفريقيا الوسطى إلى التحقيق في الهجوم، وتقديم المسؤولين إلى العدالة، مضيفا “شن هجمات ضد قوات حفظ السلام الأممية قد يعتبر جريمة حرب”.

وكانت الأركان العامة للجيوش الموريتانية، أعلنت في بيان لها مقتل جندي موريتانيا أمس الخميس وجرح ثمانية آخرين، خلال هجوم شنه عناصر من ميليشيات آنتي بالاكا على دورية من الكتيبة الموريتانية لحفظ السلام كانت تؤمن قافلة أممية.