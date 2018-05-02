الأمم المتحدة تهنئ موريتانيا خلا اجتماع بـ”جنيف”

هنأت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، موريتانيا على دورها في تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتوصياتها لعام 2004.

وجاءت تهنئة لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري، خلال الدورة الـ95 للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري التي تنعقد بجنيف.

وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) أن تهنئة الأمم المتحدة لموريتانيا، جاءت نتيجة للحوار التفاعلي الذي أعقب عرض التقرير الدوري لموريتانيا، حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.