الأمن المغربي يفكك خلية تابعة لتنظيم “داعش”

أعلنت السلطات المغربية انها فككت اليوم الخميس “خلية مكونة من سبعة متطرفين موالين لداعش” بعد الاشتباه في ممارسة عناصرها “حملات تروج وتشيد” باعتداءات التنظيم.

واوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية ان اعمار الموقوفين تتراوح بين 22 و32 عاما وكانوا ينشطون بين مدن زاوية الشيخ (وسط) واولاد تايمة ومراكش (جنوب) “في الدعاية لفائدة داعش من خلال حملات تروج وتشيد بالأعمال الهمجية لهذا التنظيم الإرهابي”.

كما كان المشتبه بهم منخرطون “في استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات تستهدف المس بأمن واستقرار المملكة، بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف داعش”، وفق المصدر ذاته.

وتشير ارقام رسمية الى ان اجهزة مكافحة الارهاب تمكنت في 2017 من تفكيك تسعة خلايا لداعش وتوقيف 186 من عناصرها.