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الإصابة تبعد السنغالي “سيس” عن كأس العالم

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 15 دقيقة
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قال الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الأحد، إن المدافع “ساليو سيس” خرج من تشكيلة المنتخب لكأس العالم لكرة القدم، وسيشارك اداما مبينجي بدلا منه.

وتعرض الظهير الأيسر لفريق فالنسيان المنافس في الدرجة الثانية في فرنسا، لإصابة في الكاحل الشهر الماضي في مباراة ودية ضد لوكسمبورج، ويأتي استبعاده قبل يومين من احتفاله بعيد ميلاده 29.

ووصل مبينجي (24 عاما) لاعب كاين الفرنسي اليوم الأحد، ويأتي تغيير السنغال قبل يوم واحد من الموعد النهائي لاستبدال أي لاعب للإصابة، حيث يمكن لأي فريق استبدال اللاعبين المصابين قبل 24 ساعة من مباراته الأولى في البطولة.

وتلعب السنغال ضد بولندا في المجموعة الثامنة في موسكو يوم الثلاثاء.

 

 

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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