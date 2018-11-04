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افتتاح ملتقى لرجال الأعمال التونسيين والموريتانيين

Cheikhany Sidi منذ 19 ساعة
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أعلن السفير التونسي في موريتانيا، عبد القادر الساحلي، عن افتتاح ملتقى لرجال الأعمال التونسيين الموريتانيين، خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية لنواكشوط التي سيبدؤها غدا الاثنين.

وقال السفير التونسي في مقال نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) إن العلاقات التونسية الموريتانية تتميز بالعراقة والتجذر، وتقوم على عدة أبعاد ومجالات.

وأضاف السفير أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، سيبدأ زيارة عمل لموريتانيا، غدا الاثنين تدوم يومين يشرف خلالهما مع الوزير الأول الموريتاني، على أشغال اللجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية للتعاون، وافتتاح ملتقى لرجال الأعمال التونسيين الموريتانيين.

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Cheikhany Sidi

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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