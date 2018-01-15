الإمارات: طائرات قطرية عسكرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية

قالت الإمارات العربية المتحدة إن مقاتلات قطرية اعترضت اليوم الاثنين طائرة مدنية اماراتية كانت في طريقها الى المنامة.

ولم تقدم القصاصة التى أوردتها وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية تفاصيل اضافية، أو إحداثيات الاجواء التي وقع فيها الحادث، معتبرة أن هذا التطور يهدد سلامة الطيران المدني.

ويأتي الاتهام الاماراتي بعدما قالت قطر السبت إنها أبلغت الامم المتحدة بان طائرة عسكرية اماراتية كانت متجهة إلى البحرين انتهكت مجالها الجوي مطلع يناير الجاري.