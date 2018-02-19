أعلن الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الاثنين ، أن ريع معرض “عطايا 2018” سيخصص لإنشاء مشاريع تنموية وتأهيل البنية التحتية في قرية “دالي كبمة” شرقي موريتانيا.



و”عطايا”، هو المعرض الخيري الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سنويا، ويضم مجموعة واسعة من الأزياء ، والمجوهرات ، والإكسسوارات، والأثاث المنزلي، وتم تصميم جميع المعروضات من قبل مصممين وفنانين على المستوى المحلي والعالمي.

وجاء الإعلان عن دعم القرية الموريتانية خلال كلمة باسم رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الهلال الأحمر، للإعلان عن فعاليات الدورة السابعة لمعرض “عطايا” التي ستقام في الفترة من 11 إلى 15 مارس المقبل.

وأشارت الشيخة شمسة إلى أن “قرية “دالي كبمة” تعاني شحاً شديداً في الخدمات الأساسية، ويواجه سكانها ظروفاً إنسانية في غاية الصعوبة.

وأكدت أنه سيتم إنشاء مساكن للأسر الفقيرة، ومدارس، ومركز طبي لأمراض العيون، خاصة وأن نصف سكان القرية يعانون من العمى الوراثي، لذلك جاءت مبادرة “عطايا” هذا العام للمساهمة في تخفيف معاناة الأشقاء في موريتانيا“.

و”دالي كبمه”، هي قرية صغيرة شرقي موريتانيا، تقع بالقرب من مدينة تمبدغة في ولاية الحوض الشرقي ، يعاني نحو نصف سكانها من مرض العمى الوراثي المنتشر فيها منذ عقود.

وتعتبر دورة عطايا 2018 هي السابعة للمعرض، وسبق له أن قدم الدعم لقطاع التعليم في عدد من الدول بينها موريتانيا.