“الإيبولا” تغزو شرق الكونغو بعد القضاء عليها في الشمال

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الكونغولية تسجيل 9 حالات إصابة بحمى “إيبولا” النزيفية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تفشيا جديدا للوباء.

وقال مدير جهاز مكافحة المرض الطبيب ندجولوكو تامبوي باتيه: “حصلنا على النتائج الأولية للعينات التي أخذت من هنا في بيني، توجد 3 حالات إصابة في مستشفى بيني و6 حالات أخرى في مانجينا”.

وأضاف: “نحن نستعمل جميع الوسائل اللازمة للحد من تفشي الوباء في مدينة بيني.. لا نزال في اليوم الثالث من حملة التصدي للوباء.. لا يمكننا الجزم بتحقيق تقدم من عدمه لسبب بسيط هو أننا في مرحلة تقييم الأوضاع”.

وأعلن وزير الصحة الأربعاء الماضي، أن شرق البلاد يشهد موجة جديدة من تفشي “ايبولا”، وذلك بعد أسبوع فقط من إعلان القضاء على موجة سابقة ضربت شمال غرب البلاد، وأدت إلى وفاة 33 شخصا.

ورصد الوباء في بلدة مانجينا الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غرب بيني.

من جهته، أعرب مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية بيتر سلامة، عن قلق المنظمة من الموجة الجديدة في منطقة تشهد نزاعا، مؤكدا “صعوبة محاولة القضاء على تفش مرض قاتل في منطقة تشهد حربا”.

وترزح المنطقة الواقعة شمال إقليم كيفو الشمالية، تحت تهديد جماعات مسلحة، من بينها “تحالف القوات الديمقراطية”، التي ترعب سكان بيني منذ سنوات.