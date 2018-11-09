الإيسيسكو تشيد بدعوة العاهل المغربي لحوار مع الجزائر

أشادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بمبادرة العاهل المغربي محمد السادس التي دعا فيها الى إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور بين المغرب والجزائر،

وأكد الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسسكو أن “المبادرة الملكية خطوة مهمة في سبيل حل الخلافات، وإحداث التكامل بين دولتين عضوين في الإيسيسكو، لهما دور كبير في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وأعرب التويجري عن أمله في أن “تتحقق الأهداف النبيلة لهذه المبادرة لتعزيز التقارب والتعاون بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري” .

وكان الملك المغربي قد دعا قبل يومين إلى إيجاد آلية سياسية مشتركة للحوار مع الجزائر، للانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة بينهما بكل صراحة وموضوعية وصدق وحسن نية، وبأجندة مفتوحة دون شروط أو استثناءات.