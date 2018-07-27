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“الإيكواس” توفد 171 مراقبا للانتخابات المالية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 6 دقائق
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أرسلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” بعثة مراقبة انتخابية تضم 171 مراقبا لمتابعة الاقتراع الرئاسي المزمع تنظيمه يوم الأحد في مالي.

وأوضح بلاغ للإيكواس أن المجموعة “نشرت لهذه الانتخابات بعثة مراقبة انتخابية تضم 171 مراقبا منهم 150 لمدة قصيرة، و21 لمدة طويلة طبقا لمنصوص البروتوكول الإضافي، حول الديمقراطية والحكامة المتعلق بمراقبة الانتخابات ومساعدة الإيكواس”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البروتوكول يسمح لمفوضية المجموعة بدعم كل دولة عضو تنظم انتخابات.

ويتمثل دور بعثة المراقبة الانتخابية الغرب إفريقية المنتشرة في مالي، في مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية وقبلها وبعدها، بقصد التأكد من أن العملية الانتخابية تحترم الممارسات الدولية المثلى.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

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