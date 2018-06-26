الاتحاد الأفريقي: تقارير إمكانية انعقاد القمة بنواكشوط لم تكن مشجعة

قالت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي نميرة نجم، إن التقارير التي وصلت الاتحاد حول إمكانية انعقاد القمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط “لم تكن مشجعة”.

وأضافت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن انعقاد القمة الأفريقية بموريتانيا، يمثل نقلة نوعية على مستوى العلاقات الموريتانية الأفريقية، “وفي ذات الوقت فرصة لإبراز قدرات موريتانيا على استضافة قمة من هذا الحجم”.

وأكدت نميرة نجم، أن ما وصفته “التقارير السابقة” حول إمكانية انعقاد القمة في نواكشوط لم تكن مشجعة، مضيفة “بمجرد وصولنا إلى نواكشوط اكتشفنا أن الأمور أصبحت على العكس تماما وهي مناسبة لتقديم الشكر لحكومة موريتانيا على الجهود الكبيرة التي بذلتها من أجل الإسراع في تنفيذ مقر انعقاد القمة” حسب تعبير المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي.

وتتواصل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اجتماعات الدورة الـ36 للمندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأفريقي المحضرة لاجتماع وزراء الخارجية المقرر بعد غد الخميس.