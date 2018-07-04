الاتحاد الأفريقي يهنئ موريتانيا على نجاح قمة نواكشوط

هنأ الأمين العام لمفوضية الاتحاد الأفريقي، مراد بن دياب، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على ما سماه “نجاح قمة الاتحاد الأفريقي” التي احتضنتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وقال الأمين العام لمفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، إن قمة نواكشوط تاريخية، “لأنها اعتمدت قرارات في قضايا هامة جدا بالنسبة للاتحاد الأفريقي سواء في مجال الأمن أو السلم أو إصلاح منظومة الاتحاد الأفريقي ليشتغل بصفة أكثر فعالية وأكثر نجاعة”.

وأكد مراد بن دياب، أن القمة الأفريقية الـ31 اتخذت جملة من القرارات الهامة لتنمية ومستقبل القارة الأفريقية، مضيفا “قمة نواكشوط تاريخية؛ لأنه تم فيها تكريم القائد الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وهو شرف كبير للقارة الأفريقية أن تكرم شخصية أفريقية وعالمية على أرض موريتانيا، وهي تاريخية كذلك لمستوى قراراتها وطبيعتها”.