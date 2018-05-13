الاتحاد الأوروبي: موريتانيا سيطرت على الإرهاب والتهريب

قال السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط جياكومو ديرازو أن “موريتانيا تعتبر نموذجا للبلد الذي تمكن من السيطرة على الإرهاب وأنواع التهريب، الذي يغذي الإرهاب والاتجار بالبشر”.

وأضاف خلال حفل نظمته البعثة بمناسبة تخليد ” يوم أوروبا” أنها “تمكنت كذلك بصفة فعالة من تأمين أراضيها في محيط جهوي بالغ الصعوبة” ، مبينا أن ” كل هذه النتائج تحققت بفضل مجهودات ذاتية للدولة الموريتانية”.

وأكد المسؤول الأوروبي أن موريتانيا ” تقوم بدور هام في مجال أمن واستقرار المنطقة كمحرك فاعل لمجموعة الخمس في الساحل “.

واعتبر السفير الممثل الدائم لأوروبا في موريتانيا، أن إنشاء مجموعة الخمس في الساحل مكن من خلق ديناميكية جهوية، ساعدت الدول الخمس على التحسين من واقع الأمن والتنمية، مبرزا أن “الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ومجموعة الخمس في الساحل يمكن وصفها بالمثالية، حيث بادرت أوروبا بدعم القوة المشتركة منذ إنشائها”.

وتحدث ديرازو عن قدرة موريتانيا على جلب استثمارات أوروبية مباشرة، نظرا لامتلاكها مقدرات كبيرة، خصوصا في مجالات الصيد البحري، والتنمية الحيوانية، إضافة إلى مخزونها من الطاقة المتجددة”.