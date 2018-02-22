الاتحاد الأوروبي يزيد مساهمته فى تمويل قوة الساحل

أفادت مصادر أوروبية رفيعة أمس الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيرفع مساهمته إلى مائة مليون يورو في تمويل قوة مجموعة دول الساحل الخمس التي تهدف إلى التصدي للمجموعات الناشطة في منطقة الساحل.

وسيتم إعلان زيادة التمويل الجمعة المقبل خلال قمة في بروكسل يشارك فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، بالإضافة لرؤساء موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد.

ويأتي القرار في وقت تشهد منطقة الساحل تصعيدا في الهجمات يطرح تحديا أمام هذه الدول ،التي تشكل رأس الحربة في الحرب ضد المقاتلين فى منطقة الساحل.

وخلال اجتماع عقدوه الثلاثاء وافق سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إضافي يبلغ 50 مليون يورو، بحسب ما أعلن مصدران أوروبيان.

ويضاف التمويل الأخير إلى 50 مليون يورو كان الاتحاد أقرها في حزيران/يونيو لدعم القوة المشتركة.

وتخطت قيمة الدعم المالي الموعود لمجموعة دول الساحل الخمس 280 مليون يورو (350 مليون دولار)، إلا أن القوة لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها بتشكيل قوة قوامها خمسة آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الأمنية الساخنة وإعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون.

وللقوة مقر عام وهيكلية قيادة وقد نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وتعمل القوة، التي من المتوقع ان تبلغ جهوزيتها الكاملة أواسط 2018، بمساندة 4000 جندي فرنسي في المنطقة وقوة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) التي تضم 12 ألف عنصر.

وقال مصدر أوروبي “نتوقع في 2018 تقديم المزيد من السترات الواقية من الرصاص، وتجهيزات مضادة لكشف القنابل اليدوية الصنع التي يتم زرعها في الطرق، وشاحنات ومستشفى سيتم بناؤه في مالي خلال العام”.

ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في بروسكل صباح الجمعة، قبيل قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الاوروبي، إلى زيادة التمويل الدولي للقوة.

وتعد السعودية اكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمساهمة تبلغ مئة مليون يورو، فيما وعدت الولايات المتحدة بمساعدة تبلغ 60 مليون دولار (49 مليون يورو).