الاتحاد الأوروبي يشيد بدور موريتانيا في محاربة الإرهاب

أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي، في موريتانيا، سيرج مارت، اليوم الثلاثاء، بالدور الذي تلعبه موريتانيا في محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال ملتقى بنواكشوط حول مخاطر التطرف، إن ما سماه “التطرف العنيف” أصبح ظاهرة عالمية يجب التصدي لها إقليميا ودوليا، مؤكدا أن موريتانيا لعبت دورا في محاربة الإرهاب، “مما جعلها نموذجا يحتذى” حسب تعبير ممثل الاتحاد الأوروبي.

واحتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، ملتقى حول مخاطر التطرف، ويشمل برنامج الملتقى الذي يدوم يومين، محاضرات يلقيها علماء وباحثون من بينها محاضرة بعنوان “المحظرة لا تخرج الغلاة والمتطرفين”.