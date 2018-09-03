الاتحاد الإفريقي: انتخابات موريتانيا جرت في ظروف جيدة

قالت بعثة الاتحاد الإفريقي التي راقبت الانتخابات المحلية والتشريعة والجهوية في موريتانيا، إن “الانتخابات جرت عموما في ظروف « جيدة » وفي جو آمن، وأن أغلب المكاتب كانت مجهزة وفتحت في وقتها المعتاد.

وأضاف أعضاء اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين بنواكشوط إنها زارت ما يمثل خمسة في المائة من المكاتب البالغ عددها 4080 مكتبا، وأكدت أنها لم تلاحظ خرقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

ورصدت اللجنة في تقريرها قيام بعض الجهات “بتعبئة الناخبين على بوابات المكاتب”، وتأخر افتتاح بعض المكاتب لدقائق عن الوقت المحدد، وهنأت البعثة السلطات الموريتانية على التجهيزات والمجهود الذي بذلته لتنظيم الانتخابات.

وتتكون البعثة الافريقية من ثلاثة عشر فريقا، من جنسيات مختلفة زاروا خلال الانتخابات 210 مكاتب، 147 منها في المدن الكبرى، و 73 في الأرياف.