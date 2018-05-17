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الاتحاد الإفريقي يتفقد تحضيرات موريتانيا لاحتضان قمته

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 22 دقيقة
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قامت بعثة تابعة للأتحاد الافريقي بتفقد التحضيرات الجارية من قبل الحكومة الموريتانية لاحتضان العاصمة نواكشوط للقمة المقبلة للاتحاد الإفريقي.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فقد ابدت هذه البعثة “ارتياحها للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الموريتانية، تحضيرا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد المقبلة في نواكشوط.”
أبدت بعثة من الاتحاد الافريقي، تزور بلادنا حاليا برئاسة السيد مراد دياب،

وأكدت البعثة خلال جمع أعضائها،  أمس الاربعاء في نواكشوط، مع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للقمة الافريقية المقبلة، التي يرأسها وزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد اوداعه، أن ما تم القيام به من تحضيرات حتى الان، كفيل بإنجاح هذه القمة الاولى من نوعها على الاراضي الموريتانية.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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