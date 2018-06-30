الاتحاد الافريقي: القارة تعمل على تسهيل انشاء منطقتها الحرة

قال المفوض المكلف بالتجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي آلبير ميشيكي، إن جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية متواصلة حيث وقع عدد من الدول الإفريقية على اتفاقيتها بينما طلبت الدول الأخرى المزيد من الوقت.

وأضاف المسؤول الافريقي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في قصر المؤتمرات المرابطون، أن طلب بعض الدول المزيد من الوقت للمصادقة على اتفاقية المنطقة الحرة، يعود لضرورة مصادقة البرلمانات المحلية على مشاركة الدول في المنطقة.

وتطرق المفوض إلى بعض المعوقات التي تقف في وجه هذا المشروع الاقتصادي الافريقي، وهي معوقات تسعى الجهات المختصة إلى تجاوزها من خلال العمل على تأمين حرية تنقل الأشخاص بمختلف بلدان القارة، وتسهيل إجراءات الإقامة، والربط بالسوق الدولي.

ونبه إلى ما يمكن أن توفره المنطقة من حلول للمشاكل المرتبطة بالسكان، عبر العمل على وقف الهجرة غير الشرعية، وخلق لفرص العمل، والتركيز على القطاع الخاص باعتباره المصدر الحقيقي للتشغيل.