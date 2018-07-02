أخبارافريقياالساحل

الاتحاد الافريقي : عسكرة المنطقة تقلقنا و الجريمة تقوض الأمن فى مالي

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
0

قال مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي اليوم الاثنين إن الشبكات الإجرامية تقوض بجانب الشبكات الإرهابية الأمن فى مالي ، مشيرا إلى أن اتفاق الأطراف المتنازعة فى مالي يمثل تحديا بالنسبة للاتحاد الافريقي .

وشكر شرقي خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الافريقية دول الساحل الخامس على الدور الذي تقوم ، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية التى ستجري نهاية الشهر الحالي ستكون عادلة ونزيهة، وفق تعبيره .

وأوضح أن القوات الخارجية تأتي نظرا لاحتياجات الدول المعنية ، مشيرا إلى أن عسكرة المنطقة تقلقهم فى الاتحاد .

وقال إن افريقيا ستقوم بوضع خطة مالية للمساعدة فى شؤون الاتحاد لتوفير الإمكانيات و عدم الحاجة للتدخل الخارجي .

وأكد أن مجموعة الخمس ستحل هذه المشكلة و يمكن أخذ مثال من الكونغو الديمقراطية وسيعم الاستقرار بعد تنفيذ استراتيجية تامة بالتعاون مع الاتحاد، حسب تعبيره .

وكشف أنه سيتم افتتاح مستشفى فى مدينة ” غاو” لتخفيف العبء عن السلطات فى المنطقة

و أوضح أنه تم التطرق لبؤر التوتو فى القارة ، وكل هذه القضايا  كانت فرصة للتحدث عن قوة الاتحاد الافريقي ، حسب تعبيره .

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 3 ساعات
400

الرئيس الفرنسي يصف ولد عبد العزيز بـ « الشريك المهم »

منذ 4 ساعات
142

ماكرون في نواكشوط للإجتماع مع قادة مجموعة الساحل

منذ 4 ساعات
64

دعوة إفريقية للمحفاظة على البيئة في القارة

منذ 5 ساعات
229

القمة الافريقية.. جلسة حول وضعية السلم والأمن