الاتحاد الافريقي : عسكرة المنطقة تقلقنا و الجريمة تقوض الأمن فى مالي

قال مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي اليوم الاثنين إن الشبكات الإجرامية تقوض بجانب الشبكات الإرهابية الأمن فى مالي ، مشيرا إلى أن اتفاق الأطراف المتنازعة فى مالي يمثل تحديا بالنسبة للاتحاد الافريقي .

وشكر شرقي خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الافريقية دول الساحل الخامس على الدور الذي تقوم ، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية التى ستجري نهاية الشهر الحالي ستكون عادلة ونزيهة، وفق تعبيره .

وأوضح أن القوات الخارجية تأتي نظرا لاحتياجات الدول المعنية ، مشيرا إلى أن عسكرة المنطقة تقلقهم فى الاتحاد .

وقال إن افريقيا ستقوم بوضع خطة مالية للمساعدة فى شؤون الاتحاد لتوفير الإمكانيات و عدم الحاجة للتدخل الخارجي .

وأكد أن مجموعة الخمس ستحل هذه المشكلة و يمكن أخذ مثال من الكونغو الديمقراطية وسيعم الاستقرار بعد تنفيذ استراتيجية تامة بالتعاون مع الاتحاد، حسب تعبيره .

وكشف أنه سيتم افتتاح مستشفى فى مدينة ” غاو” لتخفيف العبء عن السلطات فى المنطقة

و أوضح أنه تم التطرق لبؤر التوتو فى القارة ، وكل هذه القضايا كانت فرصة للتحدث عن قوة الاتحاد الافريقي ، حسب تعبيره .