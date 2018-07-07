البرلمان الموريتاني يستعد لآخر دورة قبل الانتخابات

عقد رؤساء اللجان في البرلمان الموريتاني، أمس الجمعة، مؤتمراً لتحضير الدورة البرلمانية الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي ستنظم فاتح سبتمبر المقبل.

واستعرض المؤتمر مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة، وبرمج إحالتها إلى اللجان المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية.

وتضمنت مشاريع القوانين المصادقة على اتفاقيات تمويل، بالإضافة إلى تعديل قانون إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات، وآخر متعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، ودمج ديون الدولة في دفاتر البنك المركزي