البطاقة اللاغية تتصدر الانتخابات التشريعية في موريتانيا

وصلت نسبة البطاقات اللاغية في الانتخابات التي شهدتها موريتانيا يوم السبت الماضي، إلى مستوى قياسي وضعها في المرتبة الأولى متقدمة على جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وبحسب النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية، فيما يتعلق باللائحة الوطنية المختلطة، فإن عدد البطاقات اللاغية وصل إلى أكثر من 132 ألف بطاقة، وذلك بعد فرز ما يزيد على ستين في المائة من مكاتب التصويت.

وبالتالي فإن نسبة البطاقات اللاغية في انتخابات اللائحة الوطنية، وصلت إلى أزيد من 42 في المائة، وهي نسبة مرتفعة جداً.

من جهة أخرى تنخفض هذه النسبة عندما ندخل العاصمة نواكشوط، ولكنه انخفاض نسبي جداً، فقد وصل عدد البطاقات اللاغية في نيابيات نواكشوط الجهوية إلى 21 ألف بطاقة، وذلك بعد فرز أزيد من 40 في المائة من صناديق الاقتراع.

وتشير مصادر من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى أن ارتفاع نبسة البطاقات اللاغية سببه تعقيد عملية الاقتراع.