البنك الدولي يخصص 210 ملايين دولار لـ”ساحل غرب إفريقيا”

وافقت مجموعة البنك الدولي، على تخصيص غلاف مالي بقيمة 210 مليون دولار، من أجل تمويل برنامج تدبير ساحل غرب إفريقيا (واكا) المخصص لتعزيز تأقلم الساكنة التي تعيش على ساحل غرب إفريقيا.

وأوضح بلاغ للمؤسسة الدولية أن “الغلاف الإجمالي يتكون من قرض بقيمة 120 مليون دولار، وهبة بقيمة 70 مليون دولار، من الشركة المالية الدولية، وكذا تمويل بقيمة 20 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية”، موضحا أن الموافقة على هذا التمويل تمت يوم 9 أبريل الجاري.

وحسب البنك الدولي، فإن صندوق بلدان الشمال الأوروبي للتنمية، سيساهم بأزيد من 13 مليون أورو إضافية، من أجل تحسين تأقلم المناطق الساحلية، فيما سيساهم الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ب1.3 مليون أورو، في تمويل حلول مكافحة تآكل الساحل، التي تتمحور حول تهيئة التراب وتطوير البنيات التحتية.

ويعني برنامج تدبير ساحل غرب إفريقيا، كلا من موريتانيا، والسنغال، وبنين، وكوت ديفوار، وساوتومي وبرنسيبي، ، وتوغو.

ويهدف المشروع الاستثماري المندرج في إطار هذا البرنامج، إلى النهوض بتدابير متنوعة لمكافحة تآكل الساحل والمساهمة في تقليص الفيضانات.