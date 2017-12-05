   
صحراء ميديا Sahara Media

البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 13:06



البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة

 
أعلن البنك المركزي الموريتاني اليوم الثلاثاء أنه فى فاتح شهر يوليو من سنة 2018 ستتم كل العمليات التجارية بالأوراق والقطع النقدية الجديدة فقط ، مشيرا إلى أن المجموعة النقدية القديمة ستفقد قدرتها على الدفع ، لكن استبدالها سيظل ممكنا لدى شبابيك البنك المركزي.

وقال البنك فى بيان له إن السلسلة الجديدة تتميز بتحديثين هما ، تغيير قاعدة الاوقية وتعميم "البولمير" على كافة الأوراق النقدية ، مؤكجا ان ذلك سيجعل العملة الوطنية أكثر قوة و أمانا، وفق تعبيره.

وأوضح البنك انه سيتم تداول السلسلتين ، الحالية والقادمة ، لمدة 6 أشهر ، كما سيتم القيام بعرض مزدوج للأسعار بالأوقية الحالية بأوراق وقطع نقدية جديدة .

وحذر البنك من شبكات الجرائم المالية ، التى قال إنها تنشط عادة فى مثل هذه الظروف الانتقالية ، مستفيدة من هشاشة السكان ، مشيرا إلى أن البنك اتخذ كافة الإجراءات لكشف محاربة تبييض الأموال .

وأعلن البنك المركزي أنه سيقوم بحملة اتصال واسعة على مستوى التراب الوطني ولمدة كافية لاطلاع السكان على التغيير الجاري، كما أنه وضع مركزا للاستعلامات الهاتفية لخدمة المواطنين .


الكلمات المفتاحية : الأوقية و البنك المركزي, العملة, موريتانيا
 
تويتر
صحراء ميديا | البنك المركزي يحدد تاريخ انتهاء التعامل بالعملة القديمة https://t.co/R0aXq7xeRzالبنك-المركزي-يحدد-تار… https://t.co/gybDKmU6ko
صحراء ميديا | دروغبا يعلن حضوره لحفل الاتحاد الموريتاني لكرة القدم https://t.co/R0aXq7xeRzدروغبا-يعلن-حضوره-لحفل-ال… https://t.co/JnAeGo34QG
فيسبوك
الأكــثر قراءة

موريتانيا: ولد عبد العزيز يعلن إعادة تحديد قيمة "الأوقية"

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: تعديل وزاري جزئي يطيح بوزير العدل

وزير العدل الجديد يبدأ بتجريد الأمين العام من مهامه

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة