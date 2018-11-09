البنك المركزي يمدد فترة تداول القطع النقدية القديمة

قرر البنك المركزي الموريتاني، تمديد فترة تداول القطع النقدية القديمة من فئة (1 أوقية، 5 و10 أواق، 20 و50 أوقية قديمة) إلى غاية 31 دجمبر 2019.

وقال البنك المركزي في بيان أصدره مساء أمس الخميس، إن الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين، طلب من البنك، “تمديد فترة التبادل بالقطع النقدية القديمة، بحجة صعوبة جمعها ونقلها بكميات كبيرة لاستبدالها في هذا الظرف الوجيز، ومعتبرين أن رقم أعمالهم يتم احتسابه على أساس البيع بالتجزئة، والتي تدخل القطع النقدية فيها بشكل أساسي”.

وأضاف البنك أنه “انطلاقا من مقاربته القائمة على إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين العاملين في موريتانيا…. قرر تمديد فترة تداول القطع القديمة من الأوقية (1 أوقية، 5 و10 أواق، 20 و50 أوقية قديمة) إلى غاية 31 دجمبر 2019”.

وأكد البنك أن استبدال القطع النقدية القديمة من الأوقية يستمر لدى شبابيك البنك المركزي الموريتاني إلى غاية 31 دجمبر من السنة المقبلة.