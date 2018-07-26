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“البوليساريو” تحقق مع خاطفي “رجل الأعمال” قبل تسليمهم لموريتانيا

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 ساعة
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سلم أفراد من من مقاتلي جبهة “البوليساريو” اليوم الخميس  العصابة المتهمة بخطف رجل الأعمال الموريتاني « محمد ولد لفظيل »، للدرك التابع للجبهة للتحقيق معهم قبل تسليمهم للسلطات الموريتانية .

وكانت السلطات الموريتانية قد أصدرت مذكرة توقيف فى حق الخاطفين ، وينتظر أن يحقق معهم بدائيا قبل تسليمهم للسلطات فى موريتانيا، حسب مراسل “صحراء ميديا” فى ازويرات

وألقت « البوليساريو » القبض على خاطفي رجل الأعمال الموريتاني « محمد ولد لفظيل »، نجل عمدة افديرك ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺖ ﺑﺸﺮﺍﻱ، كما عثرت على رجل الأعمال المختطف « وهو في صحة جيدة »، وفق تعبير مصدر عائلي.

ونقل مراسل « صحراء ميديا » عن مصادر محلية قولها إن مقاتلي « البوليساريو » أوقفوا الخاطفين، اليوم الخميس، في منطقة الناحية العسكرية الثانية  « اتفاريتي »، شمال- شرق مدينة ازويرات.

وكان رجل الأعمال قد اختفى السبت الماضي وتم العثور على سيارة كانت بحوزته خارج مدينة افديرك مركونة وفيها مفاتيحها.

وقالت مصادر خاصة لمراسل « صحراء ميديا » في الولاية إن ولد لفظيل كان مديناً لتجار صحراويين بمبلغ يقدر بحوالي 16 مليون أوقية قديمة.

وأضافت هذه المصادر أن التجار الصحراويين وصلوا إلى مدينة افديرك وطلبوا من ولد لفظيل أن يساعدهم في الوصول إلى شاحنة بضائع متعطلة وسط الصحراء، ما دفعه لاستعارة سيارة رباعية الدفع هي التي تم العثور عليها خارج المدينة.

 

وتثير قضية اختفاء رجل الأعمال الكثير من الجدل في الرأي العام المحلي بولاية تيرس الزمور، خاصة وأنه نجل عمدة بلدية افديرك.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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