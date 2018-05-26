التجمع الثقافي الإسلامي يستنكر تصريحات سياسي سنغالي حول الحج

استنكر رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، محمد الحافظ النحوي، التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول السنغالي السابق، إدريسا سك حول موضوع الحج.

وقال رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، خلال دعوة أطلقها من الحرم النبوي بالمدينة المنورة، إن المسلمين في العالم، “وفي السنغال تحديدا” مطالبون باستنكار التصريحات المسيئة والغريبة التي أدلى بها السياسي السنغالي إدريسا سك عن موضوع الحج والقدس.

ودعا محمد الحافظ النحوي، ادريسا سك إلى “إعلان توبته عاجلا، وتصحيح مفاهيمه المغلوطة عن الإسلام”، مضيفا “على الحكومة السنغالية والشعب السنغالي أن يقفوا بحزم ضد هذا التحدي السافر لأغلى ما تملك السنغال وهو عقيدتها الإسلامية، وكونها موئل لكوكبة من العلماء والعارفين من أمثال الشيخ عمر الفوتي، الشيخ ابراهيم انياس، الشيخ أحمدو بمب”

وأثار رئيس حزب « ريومي » السنغالي إدريس سك، الجدل بعد تصريحات قال فيها إن لديه أدلة وبراهين على أن مكة ليست المكان الصحيح للحج، وقد أثارت هذه التصريحات غضب السنغاليين ووصفها وزير الشؤون الدينية السابق محمد بمب انجاي بأنها “تهافت” و “رواية صهيوينة”.