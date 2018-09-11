“التحالف” يدعم الحزب الحاكم في جميع دوائر الشوط الثاني

أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي اليوم الثلاثاء دعمه لحزب الاتحاد من أجل اجمهورية الحاكم في جميع الدوائر الانتخابية التي ينافس فيها في الشوط الثاني على عموم التراب الموريتاني.

وكانت منسقية حزب التحالف الشعبي التقدمي في مدينة ازويرات، أعلنت مساء أمس الاثنين، دعمها لتحالف المعارضة الذي يخوض الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أمام، مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وأعلن الحزب موقفه من الأطراف المتنافسة في الدور الثاني من الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، بعد اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم في مقره بنواكشوط، الذي قرر دعم الحزب الحاكم في الشوط الثاني على عموم التراب الموريتاني.

وتلوح في الأفق بوادر أزمة داخل الحزب الذي عانى في الفترة الأخيرة من انشقاقات بسبب بعض المواقف السياسية، خاصة بعد موقف منسقيته في ازويرات المخالف للقيادة، والتي بررت موقفها “المخالف” في ازويرات بناء على دعم حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية “تواصل”، لحزب التحالف في كل من روصو وسيلبابي حيث ينافس مرشحوه في الشوط الثاني، وانتماء الحزب لكتلة المعارضة.